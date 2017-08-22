Ищут свидетелей: избитый в баре на Красном проспекте новосибирец умер в больнице

Максим Грунин умер в больнице 17 августа

Жителя Новосибирска Максима Грунина избили в караоке-баре «Соловей» — спустя две недели мужчина умер в больнице.





Драка произошла 4 августа, когда 35-летний Максим со своим другом Павлом был в караоке Soloway vocal bar на Красном проспекте, 22.







«Павел с Максимом выпили зелёный чай, рассчитались по счёту и выходили из бара. В это время двое мужчин и девушка заходили в бар. Павел шёл первый, открыл дверь и повернулся, а Максима уже били двое мужчин возле барной стойки. Павел побежал за охраной, они спустились, а Максим уже лежал без сознания», — рассказала НГС.НОВОСТИ знакомая погибшего новосибирца, попросившая не называть её имени.







Другу Максима Павлу от нападавших тоже досталось — у него ушибы и сломан нос. Сотрудники «Соловья» вызвали «скорую помощь» и врачи отвезли Максима в горбольницу.







«Из-за чего произошла драка, до сих пор неизвестно. Павел говорит, что не из-за чего, а некоторые очевидцы утверждают, что из-за девушки — то ли кто-то кого-то задел, то ли не так посмотрел. Камеры видеонаблюдения почему-то исчезли: когда утром приехала полиция, оказалось, что они не работают», — говорит знакомая Максима.







По сведениям друзей Максима, оба избивших его мужчины — спортсмены, один из них боксёр. При этом оба нападавших сейчас уехали из Новосибирска, считают знакомые погибшего.







После драки Максим Грунин пролежал несколько дней в реанимации. Сначала его состояние улучшилось, но потом он впал в кому. 17 августа Грунин умер.







23 августа погибшему должно было исполниться 36 лет. У мужчины остались две дочки 8 и 12 лет. Новосибирец был предпринимателем — владел СТО. «Максим любил петь, у него все семейные праздники заканчивались тем, что он всегда пел, часто вместе с младшей дочкой. И часто он ходил в "Соловей", его там все знали, но почему-то никто не вмешался в драку», — рассказывает подруга мужчины.







Сейчас друзья и семья мужчины ищут свидетелей драки и видеозаписи происшествия.







В пресс-службе областного управления МВД подтвердили, что полиция возбудила уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. «Какие-либо подробности мы не разглашаем в интересах следствия», — добавили в полиции.







Напомним, что одна из громких драк случилась в мае на площади Ленина. Новосибирец Дмитрий Морковин заступился за девушку: он выскочил из машины и нокаутировал одного из нетрезвых мужчин, пристающих к девушке. После удара бизнесмен Павел Алин потерял сознание — очнулся уже в больнице с множественными переломами основания черепа и открытым переломом.

