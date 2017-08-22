«Подарю его зоопарку»: сибирячка написала трогательный портрет Ростислава Шило с тигрятами

Портрет Ростислава Шило кисти Елены Жилиной

Жительница Новосибирска приготовила зоопарку подарок на день рождения — она нарисовала портрет Ростислава Шило с тигрятами в руках.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ художница Елена Жилина, она уже договорилась с зоопарком о подарке — она его вручит сотрудникам во время праздника 27 августа сразу после фотоконкурса.







«Идея нарисовать Ростислава Шило пришла, когда я узнала, что в этом году нашей области 80 лет. Она немного необычна, в стиле близком к импрессионизму, не многоцветна, это не портретная классика. Не знаю, понравится ли она читателям НГС. Очень своеобразна техника исполнения, но добрые глаза и добрые дела этого человека не спрятать ни за какими формами и стилями. Этот человек ассоциируется только с хорошим: с заботой, с любовью к городу и с глубоким профессионализмом. <…> Как мне говорят зрители про этот портрет: "На этого человека почему-то хочется смотреть". Для меня это самая высокая оценка», — рассказывает Елена Жилина.







По словам Елены, она рисует уже несколько лет. В последние годы — в студии «Красная ворона» в Академгородке. Она надеется, что её картина украсит какое-нибудь из помещений зоопарка, чтобы она радовала и его сотрудников, и гостей.





Автор портрета — новосибирская художница Елена Жилина





«Самое интересное и феноменальное — наш зоопарк не надоедает. Он всегда разный. Мы всегда туда возим своих иногородних и зарубежных гостей, сами с огромным удовольствием посещаем это чудесное место. Потому что это действительно один из лучших зоопарков, которые встречаются. Мы были и в китайских, и в европейских, и восточных зоопарках, и в Москве — все уступают нашему», — уверена Елена.







Ростислав Шило — почётный житель Новосибирска, он возглавлял городской зоопарк с 1969-го до своей смерти в 2016 году. Ранее в зоопарке поставили памятник своему бывшему руководителю — он запечатлён сидящим на скамейке за столом и кормящим с руки белку.