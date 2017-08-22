Голое и разноцветное: в Мочище появилось загадочное дерево

Дерево возле школы № 51
Дерево возле школы № 51

В Заельцовском районе Новосибирска появилось необычное дерево — его сухой ствол с ветвями раскрашен в разные цвета.


Дерево покрасили недалеко от школы № 51 в карьере Мочище, рядом с озером Жемчужина Сибири.


«Сегодня сходили коллеги посмотреть его — оно за школой, не на территории. Какое-то сухое дерево раскрашено разными цветами до самой макушки. Что означает, кто это сделал, мы понятия не имеем. Мы раньше его не замечали, хотя люди там часто ходят», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор школы № 51 Ольга Харламова.


В администрации Центрального округа уточнили, что дерево — арт-объект, сделанный по заказу ГК «Стрижи». В компании-застройщике пообещали прокомментировать появление голого разноцветного дерева позднее.


Это уже не первый объект, который этим летом раскрашивают в разные цвета, — жители микрорайона ОбьГЭС отремонтировали и покрасили в цвета радуги лестницу, ведущую к пляжу.

Елена Громкова
Фото vk.com/micha888

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