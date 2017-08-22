Банда потрошителей банкоматов: четверых иностранцев отправили в колонию за кражу денег

Преступники отметились в 8 регионах

В Новосибирской области группа из четырёх жителей Молдовы и Украины получила сроки за нападения на банкоматы по всей России.







«Уголовное дело по факту хищения денежных средств из банкоматов — кражи, грабежи, разбои — разные составы абсолютно были. Способ совершения преступлений один и тот же — с помощью угловых шлифовальных машин и других инструментов распиливали банкоматы и другие денежные средства», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор отдела государственных обвинителей областной прокуратуры Виталий Хохрин. Он отметил, что мужчины действовали в тёмное время суток.





По информации областной прокуратуры, во время налётов мужчины надевали маски, а если рядом с банкоматами были охранники, связывали их.







Осужденные — граждане Молдовы или Украины, друг другу они приходились родственниками и знакомыми. Коченёвский районный суд Новосибирской области признал их виновными в 16 преступлениях, количество эпизодов у всех разное. Группа собралась вместе в 2014 году, а до этого, в 2013 году, они нападали на банкоматы поодиночке, отметил Хохрин.







Из банков Челябинской, Тюменской, Курганской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского и Краснодарского краев, Республики Башкортостан они похитили больше 14 млн рублей. Мужчин задержали в 2014 году в Новосибирской области, поэтому их судили в Коченёво.





Мужчины получили сроки от 4 до 9,5 лет как за хищения, так и за покушения на хищения. Приговор в силу не вступил.





Весной этого года НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом преступлении с банкоматом — тогда в Новосибирске полицейские раскрыли дело о попытке взлома банкоматов в Центральном и Ленинском районах.