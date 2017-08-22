Две сотни новосибирцев пришли с триколорами к оперному театру

Днём 22 августа в Театральном сквере перед НОВАТом несколько сотен новосибирцев собрались отпраздновать День российского флага.


Патриотичная сибирячка
Патриотичная сибирячка


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, на праздник собрались около 200 человек, большинство из них — школьники и пенсионеры.


Дети войны на празднике
Дети войны на празднике


Бойцы студотрядов с флагами
Бойцы студотрядов с флагами


Сегодня перед оперным театром открылись площадки робототехников и художников-граффитистов, которые на глазах у зрителей рисуют картины в честь российского триколора. Там же горожане могут поиграть в настольные игры, поучиться жонглировать и ставить химические опыты.


Кёрлинг в Театральном сквере
Кёрлинг в Театральном сквере


22 августа официально объявили Днём флага России в 1994 году
22 августа официально объявили Днём флага России в 1994 году


Кроме площадки в центре города празднование Дня государственного флага Российской Федерации проходит и на других площадках — в парке имени Кирова, парке «Берёзовая роща», Академгородке.


На праздник пришли губернатор Владимир Городецкий, мэр Анатолий Локоть и председатель Заксобрания Андрей Шимкив
На праздник пришли губернатор Владимир Городецкий, мэр Анатолий Локоть и председатель Заксобрания Андрей Шимкив


Концерт в честь Дня флага
Концерт в честь Дня флага


Справка: Государственное значение бело-сине-красному триколору придал Пётр I в 1705 году, потом оно было утрачено в эпоху царствования Александра II и вновь возвращено Николаем II в 1896 году. В 1917 году государственным цветом и флагом страны стал красный. В апреле 1991 года Правительственная комиссия Совета Министров РСФСР вновь вернула триколору значение символа Российской Федерации. А 22 августа того же года Верховный Совет РСФСР постановил: «Считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации». В 1994 году 22 августа было официально объявлено Днём Государственного флага Российской Федерации. (Данные ОИЦ «Сибирь»)

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Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

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