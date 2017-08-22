Чудеса на Восходе: новый светофор ведёт пешеходов под колёса

Новый светофор возле здания Восход, 20 установили так, что пешеходный переход упирается в проезжую часть улицы 9 Ноября

Рабочие поставили новый светофор на Т-образном перекрёстке в районе улицы Восход в Октябрьском районе Новосибирска — пешеходный переход от него будет упираться в проезжую часть улицы 9 Ноября.





О новом светофоре около здания на Восходе, 20 корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщил читатель.





«Это светофор, который установили на аллее около дороги, если ехать с моста в сторону библиотеки. И вот сейчас там комиссия собралась, и я слышу прям по разговорам: "Как вы думаете переход рисовать, если люди пойдут на дорогу, а не на тротуар?". Кричат, ругаются», — рассказал читатель.







Собравшиеся на месте чиновники и дорожники, по его словам, обсуждали такие выходы из ситуации, как перенос светофора или расширение тротуара.







Новосибирцы часто замечают ляпы дорожников на этом участке улицы Восход. Не так давно вдоль проезжей части стояли раздвоившиеся дорожные знаки, чуть раньше новый светофор поставили прямо за деревом — тополь пришлось срубить.