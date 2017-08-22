Возле ЛДС появился памятник хоккеисту

Памятник поставили около ЛДС «Сибирь»
Памятник поставили около ЛДС «Сибирь»

Возле ледового дворца спорта «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска поставили скульптуру с хоккеистом.


«Друзья, добро пожаловать на новую фототочку Новосибирска! Мы установили памятный символ ХК "Сибирь" в честь 55-летия клуба!» — сообщил сегодня официальный твиттер ХК «Сибирь».


Композиция памятника состоит из деревянной скамейки и сидящей на ней фигуры хоккеиста с клюшкой в руках. На свитере изваяния изображена эмблема «Сибири».


Сегодня «Сибирь» начинает новый сезон — на домашней арене команда примет московский «Спартак». Расписание матчей новосибирского клуба можно посмотреть здесь — НГС специально выпустил календарь для болельщиков в середине июля.


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Елена Громкова
Скриншот twitter.com/hcsibir

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