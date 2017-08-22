«На матах оттаскал»: водитель маршрутки отругал пассажира за отказ ехать до конечной

Водители пригородных маршруток агрессивно реагируют на городских пассажиров

Житель Новосибирска столкнулся с грубостью водителя маршрутки — за отказ ехать до конечной остановки его оскорбили.





В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился новосибирец Владимир. По его словам, каждый день он ездит домой до остановки «Мостопоезд» на окраине Ленинского района, в дороге ему постоянно приходится выслушивать возмущения водителей маршруток.





Вчера вечером водитель маршрутки № 330 («Центральный корпус — Криводановка») и вовсе выругался на него.





«Я садился на переднее сиденье к водителю на остановке "Площадь Маркса". После того как он узнал, что я еду по городу за 25 рублей, да ещё и до остановки "Мостопоезд" (это последняя остановка города, далее пригород идёт), он аж побледнел и начал кричать, мол, едете по городу — садитесь в салон, и вообще, нечего садиться в маршрутку.





Он хотел меня высадить, а потом прям на матах оттаскал.





Очень всё агрессивно», — рассказал Владимир и добавил, что оставшуюся дорогу водитель с кем-то говорил по телефону.







Владимиру удалось сфотографировать водителя и номер микроавтобуса





По его словам, такая ситуация происходит почти каждый день — водители маршрута агрессивно реагируют на пассажиров, которые хотят проехать по городу. Проезд на маршруте в пределах Новосибирска стоит 25 рублей, до конечной остановки — 38. При этом, по наблюдениям Владимира, в последнее время увеличилось количество пассажиров по городу — это связано со строительством новых микрорайонов «Новомарусино» и «Дивногорский».







«Транспорта ходит очень мало, просто нет возможности утром уехать, а вечером приехать. Народу всегда битком», — посетовал он и добавил, что пытался связаться с директором перевозчика, но по телефону никто не ответил.







По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, маршрут № 330 обслуживает ИП Шестакова В.В. По телефону диспетчерской НГС.НОВОСТИ также никто не ответил.







В последнее время новосибирские перевозчики жалуются на низкие тарифы — это приводит к массовым увольнениям водителей из-за невысокой зарплаты. О планах повысить стоимость проезда недавно объявил и новосибирский метрополитен — тариф может вырасти до 23 рублей.