На месте сгоревшего «Галилео» начали строить высотку
На Красном проспекте, в районе «Сибирской ярмарки», начали строить высотный жилой дом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили паспорт первого дома, который появился на огораживающем площадку заборе.
На месте снесённого корпуса завода «НЭВЗ-Союз» на Красном проспекте построят жилой комплекс «с помещениями обслуживания и автостоянкой». Завершить строительство первого этапа — дома переменной этажности и трансформаторной подстанции — застройщик, компания «Рикон», планирует к концу 2019 года. По данным «СПАРК», компанией в равных долях владеют новосибирские бизнесмены Владислав Крючков и Анатолий Павлов.
По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на площадке уже работает техника. В отделе продаж компании сообщили, что подробности о проекте смогут рассказать после того, как его документацию согласуют в региональном минстрое.
До мая 2014 года на площадке стоял один из корпусов завода «НЭВЗ-Союз». Ночью 20 мая в здании, где располагались 133 организации, произошёл пожар. Тогда помещений лишились, в частности, парк чудес «Галилео», центр экстремального спорта «Альтернатива» и искусственный каток «НаКаток». Летом того же года выгоревшую часть здания начали демонтировать. Первоначально владелец здания планировал его восстановить, но в конце 2016 года пострадавший от огня корпус снесли.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой