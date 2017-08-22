На месте сгоревшего «Галилео» начали строить высотку

На Красном проспекте, в районе «Сибирской ярмарки», начали строить высотный жилой дом. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ заметили паспорт первого дома, который появился на огораживающем площадку заборе.







На месте сгоревшего заводского корпуса построят несколько жилых домов





На месте снесённого корпуса завода «НЭВЗ-Союз» на Красном проспекте построят жилой комплекс «с помещениями обслуживания и автостоянкой». Завершить строительство первого этапа — дома переменной этажности и трансформаторной подстанции — застройщик, компания «Рикон», планирует к концу 2019 года. По данным «СПАРК», компанией в равных долях владеют новосибирские бизнесмены Владислав Крючков и Анатолий Павлов.







На площадке уже работает техника





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, сейчас на площадке уже работает техника. В отделе продаж компании сообщили, что подробности о проекте смогут рассказать после того, как его документацию согласуют в региональном минстрое.







До мая 2014 года на площадке стоял один из корпусов завода «НЭВЗ-Союз». Ночью 20 мая в здании, где располагались 133 организации, произошёл пожар. Тогда помещений лишились, в частности, парк чудес «Галилео», центр экстремального спорта «Альтернатива» и искусственный каток «НаКаток». Летом того же года выгоревшую часть здания начали демонтировать. Первоначально владелец здания планировал его восстановить, но в конце 2016 года пострадавший от огня корпус снесли.