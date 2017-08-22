В минусе на полтора миллиарда: новосибирские бизнесмены отчитались об убытках

По итогам первого полугодия 2017 года в Новосибирской области больше всего смогли заработать торговля (6,5 млрд рублей) и обрабатывающие производства (5,7 млрд рублей). Такие данные содержатся в отчёте о финансовом результате деятельности организаций, опубликованном на сайте Росстата.





В первом полугодии операции с недвижимостью и строительство принесли убытки. Фото Стаса Соколова





Правда, как отмечают в Росстате, и в этих сферах наблюдается спад. Торговля заработала почти на 2 % меньше, чем за первое полугодие 2016 года. Прибыль переработчиков упала на 28 %. Именно в этой сфере доходы предприятий снизились сильнее всего (если не считать те сектора экономики, которые закончили полугодие с убытками).







Строители в первом полугодии больше тратили, чем получали от покупателей. Фото Стаса Соколова





Хуже всего, если верить Росстату, дела обстоят у компаний, занимающихся сделками с недвижимостью: их совокупные убытки составили 957 млн рублей. Ещё 609 млн рублей потеряли строители.





Руководитель агентства RID Analitics Елена Ермолаева не видит резких изменений к худшему на рынке недвижимости. «Даже если у риэлторов снизились общие объёмы сделок по "первичке", то "вторичка" стала более живой, чем год-два назад», — считает эксперт.





￼Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков предположил, что на падающем рынке часть новосибирских компаний сделали существенные инвестиционные вложения. «Если компании купили объекты недвижимости в первом полугодии и не продали их, то технически разница между прибылью и расходами у них будет отрицательной. Но это не значит, что отрасль получила реальные убытки на эту сумму», — объясняет Дьячков.







Логистика уже давно является одной из самых значимых отраслей экономики в Новосибирске. Фото Стаса Соколова





Тем не менее больше половины перечисленных в справке Росстата сфер деятельности оказались не только прибыльными, но даже показали рост финансовых показателей по сравнению с прошлым годом. Лидерами стали логистика (рост в 2,9 раза), а также сфера культуры и развлечений (рост в 2,2 раза). Логистические компании заработали за полгода 3,8 млрд рублей, а сфера развлечений — 328 млн рублей.







Больше всего удивляет вызывной рост в спортивно-развлекательной сфере. Фото Стаса Соколова





Торговля и общественное питание показывают рост и в абсолютных показателях. Так, розница в этом году продемонстрировала динамику в пределах инфляции, а общепит и вовсе увеличил продажи на 15 %.