Кусок Заельцовского бора на берегу Оби выставили на продажу за 145 миллионов

В Новосибирске выставили на продажу участок соснового бора на берегу Оби — объявление появилось на сайте N1.RU в середине июня и было обновлено 21 августа. 7 гектаров земли с лесом на границе дачного посёлка Мочище и Заельцовского района Новосибирска продавец оценил в 145 млн рублей.







Такой вид открывается с участка, выставленного на продажу за 145 млн рублей





«На территории участка имеются асфальтированная площадка для парковки транспорта, проезды, спортивные площадки, 6 домов из калиброванного бруса, участок огорожен забором», — говорится в объявлении. В телефонном разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ продавец отказался сообщить подробности.







Судя по карте, участок находится на берегу Оби напротив острова Медвежий — недалеко от оздоровительного центра «Обские зори»





Судя по опубликованной в объявлении карте, участок находится в районе пересечения территории Вторых Чкаловских Дач и микрорайона «Дом отдыха Мочище». В справочнике 2ГИС это место названо как «ЛПК Альпийский».





В публичной кадастровой карте площадь аналогичного по форме и расположению участка составляет всего 57,8 тысячи кв. м — береговая линия в него не включена. По документам на территории разрешена малоэтажная жилая застройка.





На прошлой неделе новосибирцы провели пикет с требованием запретить любое строительство в Заельцовском бору, а в феврале захватчикам берега Оби в районе Лесного шоссе присудили штраф.