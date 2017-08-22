«Взорвали асфальт»: улица Залесского осталась без тротуара

Разломы асфальта на улице Залесского

На улице Залесского в Заельцовском районе Новосибирска третий день разломан тротуар — рабочие перерыли асфальт и до сих не восстановили его.







«В воскресенье или субботу были работы, взорвали асфальт полностью, весь тротуар. Сегодня уже вторник, с субботы ни одного рабочего, никого там нет, люди ходят по дороге, по обочине — на Залесского вечные пробки, им не очень удобно, истоптали весь газон под деревьями. Там и ногу можно сломать, люди на колясках вообще вряд ли пройдут, проедут. Под деревьями сейчас ходить вроде ничего, но дождь пройдёт, и там будет невозможно ходить — там суглинок», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ читатель, приславший фото раскопанной улицы в редакцию.







По его словам, рабочие перерыли два участка — один по Залесского в сторону Северной, другой — в сторону улицы Дуси Ковальчук. Общая длина раскопанных тротуаров — около 200 метров. Один из участков оказался возле жилого дома на Залесского, 7.







В управляющей компании «ЦЕНТР», которая обслуживает этот дом, сообщили, что на месте работали специалисты АО «СИБЭКО». В компании заявили, что энергетики в районе улицы Залесского работ не вели. Корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос в мэрию Новосибирска.





Из-за работ по благоустройству асфальт пропадает с тротуаров в самых разных местах Новосибирска — в начале августа рабочие убрали променад с Михайловской набережной.