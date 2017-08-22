Миллионы за красоту: мэрия назвала стоимость ремонта фасада

Строительные леса у здания мэрии вдоль улицы Щетинкина в пятницу, 18 августа

Стоимость реставрации фасада здания мэрии на Красном проспекте, 34 составляет 4 млн рублей.





18 августа у здания появились строительные леса. Компания «Стройпроектсервис» начала ремонтировать аттик — верхнюю часть фасада, сообщили в муниципальном учреждении «Хозяйственное управление» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.







«К сожалению, подрядчик затягивает начало производства работ, поэтому возможен разрыв контракта ввиду невыполнения подрядчиком своих обязательств», — ответили в «Хозяйственном управлении». Ремонт должны были начать ещё 4 августа и закончить к концу сентября.





Здание на Красном проспекте, 34 — памятник архитектуры федерального значения. В разные годы в нём размещался Промбанк, магазины, табачная компания, «Новосибгражданпроект» и другие организации.