Миллионы за красоту: мэрия назвала стоимость ремонта фасада
Стоимость реставрации фасада здания мэрии на Красном проспекте, 34 составляет 4 млн рублей.
18 августа у здания появились строительные леса. Компания «Стройпроектсервис» начала ремонтировать аттик — верхнюю часть фасада, сообщили в муниципальном учреждении «Хозяйственное управление» в ответ на запрос НГС.НОВОСТИ.
«К сожалению, подрядчик затягивает начало производства работ, поэтому возможен разрыв контракта ввиду невыполнения подрядчиком своих обязательств», — ответили в «Хозяйственном управлении». Ремонт должны были начать ещё 4 августа и закончить к концу сентября.
Здание на Красном проспекте, 34 — памятник архитектуры федерального значения. В разные годы в нём размещался Промбанк, магазины, табачная компания, «Новосибгражданпроект» и другие организации.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова