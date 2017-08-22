Иномарка сбила 7-летнего мальчика в Заельцовском районе

«Мазда 3» на месте ДТП на улице Дмитрия Донского
«Мазда 3» на месте ДТП на улице Дмитрия Донского

Вечером 21 августа в Заельцовском районе Новосибирска 7-летний мальчик попал под колёса машины и сломал позвоночник.


ДТП случилось в 19:00 на улице Дмитрия Донского: 33-летняя женщина ехала на автомобиле «Мазда 3» с улицы Дачной в сторону улицы Жуковского.


«Со стороны встречного движения резко выбежал мальчик семи лет, произошло столкновение», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску объяснения женщины, которая была за рулём «Мазды».


Ребёнок бежал по дороге вне зоны пешеходного перехода. Врачи выяснили, что мальчик сломал позвоночник и получил сотрясение мозга.


Всего за вчерашний день в Новосибирске случилось четыре аварии, в которых пострадали дети. Среди них — ДТП на Экваторной, в котором пострадал 6-летний мальчик. «Ребёнок с множественными травмами доставлен в больницу, в настоящее время находится в реанимации», — пояснили в ГИБДД.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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