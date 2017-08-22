Спасатели сняли окровавленную девушку с памятника Ленину

Мужчина в штатском залез на памятник к Ксении и забрал у нее флаг
Мужчина в штатском залез на памятник к Ксении и забрал у нее флаг

Полиция остановила одиночный пикет сибирячки Ксении Сухоруких, которая утром 22 августа приковала себя к памятнику Ленину в Новосибирске.


«Случайно в пробке ехал медленно. Девушка в белом платье с красными пятнами, привязана к ноге памятника была. Внизу было сотрудников полиции 15-20, и один мужчина в штатском пытался ее отвязать, но она была так крепко связана, что пока я ехал в пробке, у него не получилось ее отвязать», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Роман Бекетов. По его словам, он видел происходящее около 9:20.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, который оказался на месте событий, девушку в итоге сняли с памятника спасатели — они привезли гидравлический инструмент и разрезали цепи.


Он сначала попытался сам освободить девушку, но у него это не получилось
Он сначала попытался сам освободить девушку, но у него это не получилось


Затем на место приехали спасатели, они разрезали цепи
Затем на место приехали спасатели, они разрезали цепи


На девушку надели теплую одежду и спустили вниз по лестнице
На девушку надели теплую одежду и спустили вниз по лестнице


Пикет продлился меньше часа
Пикет продлился меньше часа


Ранее Ксения Сухоруких рассказывала НГС.НОВОСТИ, что устроила эту акцию ко Дню российского флага. Она вышла на пикет примерно в 8:30 и хотела обратить внимание общественности на проблемы, которые есть в России. Девушка подчеркивала, что она студентка и не входит в политические партии.

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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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