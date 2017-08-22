Для новых автобусов заказали детали на 14 миллионов

Автобус King Long
Автобус King Long

Муниципальный перевозчик ПАТП-4 объявил контракт на поставку запасных частей для новых китайских автобусов King Long стоимостью больше 14 млн.


Контракт понадобился по требованию закона, а не потому, что в автобусах что-то сломалось, пояснили на предприятии.


«Это нужно, чтобы у нас была возможность их приобрести. Сейчас по закону мы не можем где попало приобретать запчасти. Чтобы купить любую запчасть, нам нужно отыграть конкурс, поэтому сейчас у нас проходит конкурс. Потом выиграет какой-то поставщик, и мы будем у них по мере надобности покупать запасные части», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ и.о. директора ПАТП-4 Сергей Башкатов.


По новому контракту оказывается, что автобусам может потребоваться 1334 вида разных деталей. Например, фильтры, корзины сцепления, части тормозной системы, систем отопления и охлаждения, трансмиссии. Начальная цена всех деталей в контракте составила 14,9 млн рублей. Но победитель не получит всю сумму. 


«Может быть, с этих денег выберем всего на 50 тысяч. Там прописаны все запчасти, которые могут потребоваться на период обслуживания транспортных средств. Может быть, нам вообще ни одна запчасть не понадобится», — объяснил Башкатов.


Автобус, который купили в ПАТП-4 в декабре 2016 года
Автобус, который купили в ПАТП-4 в декабре 2016 года


В конце прошлого года Новосибирск купил для перевозчика 18 автобусов King Long, потратив более 142 млн рублей.  Эти автобусы ездят по междугородним и международным направлениям.

Елена Громкова
Фото предоставлены пресс-центром мэрии Новосибирска

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