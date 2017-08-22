Утренний затор на площади Энергетиков: ДТП и скорость потока 7 км/ч

Фото из архива НГС

Утром 22 августа в Новосибирске на площади Энергетиков случилась авария — в это же время здесь собралась пробка.





ДТП случилось около 8 часов утра — об этом сообщают пользователи сервиса Яндекс.Пробки. Кроме того, по информации Яндекса, в это время скорость потока на кольце падала до 7 км/ч.





Сложнее оказалась ситуация на соседней площади Труда — здесь хоть и не было аварий, но машины на некоторых участках двигались со скоростью 3 км/ч.





В целом утром в городе уровень пробок составлял 3 балла. Напряженных участков на дорогах было мало. На правом берегу затруднения у водителей вызывала улица Большевистская. Здесь на подъезде к остановке «Речной вокзал» был затор в 2,5 км.





Ситуация на площади Энергетиков и площади Труда утром 22 августа





В то же время другие места, известные утренними пробками, были свободны для проезда — например, можно было спокойно проехать по Коммунальному мосту, где на прошлой неделе была серьезная пробка из-за отключившихся светофоров.





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