Сибиряк отправился в Мексику на международный конкурс барменов

Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве (июнь 2017 года)

Житель Новосибирска Максим Гладышкевич отправился в Мексику, чтобы представлять Россию на международном конкурсе Diageo Reserve World Class.





В конце июня сибиряк стал лучшим на российском этапе этого конкурса, поэтому его отправили на международный конкурс в Мехико, который проходит с 21 по 22 августа. В соревновании принимают участие бармены из 55 стран мира.





«Это один из самых престижных конкурсов среди барменов. Максим несколько лет участвовал в этом соревновании и получал награды в отдельных номинациях, но [российский конкурс] выиграл в первый раз», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер бара Friends Мария Тибекина.





Всего конкурс идёт два дня, за это время барменам нужно будет пройти 4 испытания — каждому участнику необходимо приготовить коктейли, которые выберет жюри, приготовить коктейль-визитку бармена, и коктейль, представляющий страну. Итоги конкурса станут известны вечером 22 августа.





Осенью 2016 года московская независимая организация барменов Bartender Brothers обнародовала список номинантов на другую премию для баров — Barproof, в разные номинации (топ-10) которой попали сразу пять новосибирских заведений — это бары Ruby и Pardon my French, Friends и Twiggy, а также «Джек Лондон».