Сибиряк отправился в Мексику на международный конкурс барменов

Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве (июнь 2017 года)
Максим Гладышкевич получает кубок Diageo Reserve World Class в Москве (июнь 2017 года)

Житель Новосибирска Максим Гладышкевич отправился в Мексику, чтобы представлять Россию на международном конкурсе Diageo Reserve World Class. 


В конце июня сибиряк стал лучшим на российском этапе этого конкурса, поэтому его отправили на международный конкурс в Мехико, который проходит с 21 по 22 августа. В соревновании принимают участие бармены из 55 стран мира.


«Это один из самых престижных конкурсов среди барменов. Максим несколько лет участвовал в этом соревновании и получал награды в отдельных номинациях, но [российский конкурс] выиграл в первый раз», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ PR-менеджер бара Friends Мария Тибекина. 


55 лучших барменов МИРА, среди которых наш @gladyshkevich, который представляет Россию💪🏼Ребята собрались в Мексике и уже готовы к финалу #worldclass2017 🙈 Наблюдать за финалом конкурса в режиме реального времени можно на сайте www.theworldclassclub.com (активная ссылка в шапке). Выступления Макса (время Новосибирское): 2️⃣1️⃣ августа: ✔️испытание Heat the Moment 22:00 ✔️испытание MexEco 06:00 2️⃣2️⃣ августа: ✔️испытание Signature cocktail 22:45 ✔️испытание Cocktail at Home 03:25 После четырех испытаний будут определены ТОР 10 бартендеров - которые пройдут в финальную часть испытаний. #diageo #truespirit #worldclassrussia

Публикация от TALK DRINK ROCK (@friendsbar)

Всего конкурс идёт два дня, за это время барменам нужно будет пройти 4 испытания — каждому участнику необходимо приготовить коктейли, которые выберет жюри, приготовить коктейль-визитку бармена, и коктейль, представляющий страну. Итоги конкурса станут известны вечером 22 августа. 


Осенью 2016 года московская независимая организация барменов Bartender Brothers обнародовала список номинантов на другую премию для баров — Barproof, в разные номинации (топ-10) которой попали сразу пять новосибирских заведений — это бары Ruby и Pardon my French, Friends и Twiggy, а также «Джек Лондон». 

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Мария Шевлягина 
Фото предоставлены PR-отделом бара Friends

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