Белый, синий, красный: где и как в Новосибирске отметят День российского флага

Главной площадкой праздника станет сквер возле Театра Оперы и Балета
Главной площадкой праздника станет сквер возле Театра Оперы и Балета

22 августа в Новосибирске отпразднуют День государственного флага Российской Федерации. 


Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города, сообщает отдел по делам молодежи, культуре и спорту мэрии Новосибирска.


В 13:00 перед НОВАТом откроются площадки робототехников и художников-граффитистов, которые будут на глазах у зрителей рисовать картины в честь российского триколора. Там же горожане смогут поиграть в настольные игры и поучится жонглировать. В конце обещают акустический концерт на траве.


На левом берегу главной площадкой будет парк имени Кирова – там праздник начнется в 17:00, организаторы обещают концерты и игры.


В парке «Березовая роща» в этот день пройдет фестиваль «Здоровая нация — здоровая Россия», посвященный здоровому образу жизни — разумеется, со спортивным уклоном. 


Жителей Академгородка приглашают в 18:00 на концерт возле ДК «Академия». А в микрорайоне  ОбьГЭС самая крупная праздничная программа будет в парке «У моря Обского» — начало в 13:00.


Справка: Государственное значение бело-сине-красному триколору придал Петр I в 1705 году, потом оно было утрачено в эпоху царствования Александра II и вновь возвращено Николаем II в 1896 году. В 1917 году государственным цветом и флагом страны стал красный. В апреле 1991 года Правительственная комиссия Совета Министров РСФСР вновь вернула триколору значение символа Российской Федерации. А 22 августа того же года Верховный Совет РСФСР постановил: «Считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации». В 1994 году 22 августа было официально объявлено Днем Государственного флага Российской Федерации. (Данные ОИЦ «Сибирь»)

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Мария Шевлягина 
Фото  Стаса Соколова

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