Кредиторы устали ждать: 15 сибиряков устроили перестрелку на парковке «Колорлона»
В воскресенье, 20 августа, на парковке у магазина «Колорлон» в Бердске произошла перестрелка.
Случилось это около 18:00 — на площадке у магазина устроили стычку 15 мужчин. Причиной конфликта стал крупный долг одного из участников перепалки — ради встречи он приехал из Искитима, с ним было четверо его товарищей, сообщает «Бердск-Онлайн».
Десять мужчин, которые приехали со стороны кредитора, забрали у должника машину в счёт погашения долга. Должник попросил оставить авто для заработка, после чего началась стрельба из травматического оружия.
В перестрелке пострадали как минимум четверо — три искитимца и житель Новосибирска. Один житель Искитима получил 8 пулевых ранений — в спину, ноги, грудь и голову. Защищаясь от нападавших, он ударил новосибирца ножом в грудь и задел легкое. Два других жителя Исктитма получили по 4 ранения из травматического пистолета — у одного из них пуля застряла в позвоночнике, у другого травмирована рука.
Пятеро искитимцев после перестрелки приехали в полицию и рассказали о случившемся. По данным издания, кредиторы бросили своего раненого в грудь товарища у входа в бердскую больницу.
С пресс-службе ГУ МВД по НСО не смогли оперативно предоставить комментарий корреспонденту НГС.НОВОСТИ об этом происшествии — полицейские пообещали уточнить информацию чуть позже. Следите за новостями на сайте НГС.НОВОСТИ.
Последний раз подобная перестрелка в Новосибирске произошла в конце прошлого года — две группы встретились ночью на улице Петухова и устроили стрельбу, которую заметило много прохожих. Тогда в стычке никто не пострадал.
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Мария Шевлягина
Фото google.ru/maps