«Водитель в шоке»: женщина на «Мазде» сбила мальчика в Нижней Ельцовке

6-летний мальчик попал под колёса Mazda Familia в Нижней Ельцовке

Вечером 21 августа во дворе в Советском районе Новосибирска женщина-водитель сбила ребенка.





Авария произошла в 19:50, во дворе дома №3 по улице Экваторная, в Нижней Ельцовке. 41-летняя женщина-водитель автомобиля Mazda Familia ехала по двору, когда сбила 6-летнего мальчика. «Ребенок перебегал дорогу, попал под колёса. Водитель в шоке, пока не понятно, кто виновен», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Ребёнок получил серьезные травмы (какие именно, в сводке полиции не сказано) – врачи увезли его в больницу на реанимобиле.







Новосибирские дети нередко попадают под колёса водителей прямо во дворе — на прошлой неделе в Калининском районе Новосибирска «Мицубиси Мираж» сбил 5-летнюю девочку, она тоже оказалась в больнице.