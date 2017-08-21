Рабочие перекопают улицу в микрорайоне Золотая Нива

«СИБЭКО» ремонтирует теплотрассу на улице Адриена Лежена
«СИБЭКО» ремонтирует теплотрассу на улице Адриена Лежена

С 21 августа участок улицы Адриена Лежена возле дома №3 сузили на 3 метра. Причиной сужения стал аварийный ремонт теплотрассы, его проводят сотрудники компании «СИБЭКО». Работы продлятся до 11 сентября, сообщили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска.


Этим летом в городе активно ремонтируют городские коммуникации, из-за чего властям часто приходится сужать дороги. В начале июля заместитель министра ЖКХ и энергетики НСО Денис Архипов рассказал о том, что в этом году «СИБЭКО» выделило на модернизацию теплосетей в Новосибирске 100 млн рублей.


Сужение дороги возникло возле дома №3
Сужение дороги возникло возле дома №3


Кроме улицы Адриена Лежена до 30 августа сужен проезд на улице Выборной, до 8 сентября перекрыта улица Котовского и до 20 августа сужена улица Фабричная.

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Мария Шевлягина 
Фото Сергея Ляшко (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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