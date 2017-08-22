Сибирячка приковала себя цепями к памятнику Ленину

Ксения Сухоруких проводит пикет на памятнике Ленину

Утром 22 августа 28-летняя жительница Новосибирска Ксения Сухоруких пристегнула себя цепями к памятнику Ленину.







«Это мой одиночный пикет, он приурочен ко Дню Государственного флага России. Цель пикета — обратить внимание общественности на проблемы, которые уже созданы и уже закреплены в нашей стране. В нашей единственной любимой стране, в которой мы все живем. И мне хочется как-то людям показать, что мы здесь, мы живы, мы все сводим концы с концами. Надо что-то делать», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ксения Сухоруких.







Для своего одиночного пикета девушка надела разорванную сорочку, перепачканную красной краской. В руках у Сухоруких была табличка с надписью «Я умираю». На лицо жительница Новосибрска надела повязку, олицетворяющую цензуру. Как пояснила девушка корреспонденту, ее образ олицетворяет Россию, прикованную к забытому прошлому.







Девушка отметила, что она студентка и не входит в политические партии.





Девушку можно было увидеть на площади около 9 утра









Новосибирцы нередко выходят на улицы с различными требованиями к властям — вчера сибиряки устроили два пикета против строительства нового мусорного полигона в пригороде.

