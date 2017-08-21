Через двойную сплошную: BMW объехал пробку на Кошурникова по «встречке»

Водитель BMW X6 выехал на встречную полосу, не доезжая до перекрёстка улицы Кошурникова с улицей Федосеева
Водитель BMW X6 выехал на встречную полосу, не доезжая до перекрёстка улицы Кошурникова с улицей Федосеева

Водитель BMW X6 решил объехать пробку на улице Кошурникова по встречной полосе — его не смутило, что это явное нарушение правил дорожного движения. 


Видео с записью выезда немецкого внедорожника на «встречку» в редакцию НГС.НОВОСТИ прислал читатель. 


«Сегодня, 21 августа, около 18:40 наблюдал, как "барин" на BMW X6 объезжает "пролетариев" по "встречке", не смущаясь движущимся навстречу потоком. Налицо пересечение двойной сплошной и движение по встречной полосе, создание помех движению», — иронично высказался мужчина. 


Номер автомобиля  Е707ЕЕ 54 


По данным базы ГИБДД, этот госномер зарегистрирован на автомобиль ВАЗ-21150, который принадлежит Владимиру Шапортову — полному тёзке бывшего генерального директора АО 

«Региональные электрические сети». Компания управляет электросетями в Новосибирской области. 


Редакция НГС.НОВОСТИ ищет водителя, нарушившего правила, и очевидцев этого события. Если вы что-то знаете об этом, присылайте сообщения на почту news@ngs.ru, а также в WhatsApp на редакционный номер 8-923-157-0000. Также НГС.НОВОСТИ ждут комментария от ГИБДД Новосибирска. 


Этой весной в Новосибирске большой резонанс вызвало также поведение водителя Lexus на Михайловской набережной — автомобиль ехал по верхней аллее и не давал горожанам спокойно гулять. Позже ГИБДД нашли этого нарушителя

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото скриншот видео
Видео читателя

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