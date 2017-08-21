Новосибирская школьница получила письмо от английской королевы

Вика изучает английский язык со второго класса

Новосибирская школьница получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы Второй.







Восьмиклассница из школы № 122 Виктория Калоерова в апреле поздравила королеву с Днём рождения, а четыре месяца спустя получила ответ от Её Величества.





«Я узнала о том, что королева Елизавета принимает письма и лично отвечает на них в интернете. Меня это заинтересовало. Думаю, английский подтяну, и вдруг мне королева ответит», — рассказала школьница корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





Вика купила обычную открытку, сама подписала её и вложила в письмо свой рисунок карандашом — на нём она изобразила королеву стоящей на мосту. Рисовала девочка два дня. Школьница очень хотела получить ответ, но сильно на это не рассчитывала.





В письме была фотография Елизаветы Второй и герцога Эдинбургского





На днях Вика возвращалась домой и по привычке бросила взгляд в сторону почтового ящика. В нём лежал конверт.







«У меня был шок. Я быстро начала в сумке искать ключ от почтового ящика, открыла его. Подумала, ничего себе — письмо из Букингемского дворца пришло мне сюда, в Новосибирск! Я прибежала домой, первым делом рассказала маме, потом всем друзьям, бабушке», — описала свою реакцию Вика.







В конверте лежало письмо, в котором королева написала, что ей понравился рисунок и поздравления. Елизавета Вторая похвалила девочку за знание английского и интерес к Великобритании. Также в письме была фотография королевы с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским.





Школьница поделилась, что на изучение английского языка её вдохновил фильм «Дом странных детей миссис Перегрин».





В школе у Вики по английскому твёрдая пятерка за четверть, она учит язык со второго класса. Дома она читает книжки на английском (сейчас — роман Джоджо Мойеса «После тебя»), переводит статьи, следит за жизнью звёзд в интернете на иностранных сайтах. После 11-го класса Вика хотела бы поехать учиться в Великобританию.





Новосибирские школьники не стесняются писать письма не только Елизавете Второй, но и Владимиру Путину. НГС.НОВОСТИ раньше рассказывали, как 12-летний Максим Чернов из Татарского района Новосибирской области написал письмо президенту и попросил подарить ему компьютер. Подарок не заставил себя долго ждать.