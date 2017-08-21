Новосибирская школьница получила письмо от английской королевы

Вика изучает английский язык со второго класса 
Вика изучает английский язык со второго класса 

Новосибирская школьница получила письмо от королевы Великобритании Елизаветы Второй. 


Восьмиклассница из школы № 122 Виктория Калоерова в апреле поздравила королеву с Днём рождения, а четыре месяца спустя получила ответ от Её Величества. 


«Я узнала о том, что королева Елизавета принимает письма и лично отвечает на них в интернете. Меня это заинтересовало. Думаю, английский подтяну, и вдруг мне королева ответит», — рассказала школьница корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


Вика купила обычную открытку, сама подписала её и вложила в письмо свой рисунок карандашом — на нём она изобразила королеву стоящей на мосту. Рисовала девочка два дня. Школьница очень хотела получить ответ, но сильно на это не рассчитывала. 


В письме была фотография Елизаветы Второй и герцога Эдинбургского 
В письме была фотография Елизаветы Второй и герцога Эдинбургского 


На днях Вика возвращалась домой и по привычке бросила взгляд в сторону почтового ящика. В нём лежал конверт. 


«У меня был шок. Я быстро начала в сумке искать ключ от почтового ящика, открыла его. Подумала, ничего себе — письмо из Букингемского дворца пришло мне сюда, в Новосибирск! Я прибежала домой, первым делом рассказала маме, потом всем друзьям, бабушке», — описала свою реакцию Вика. 


В конверте лежало письмо, в котором королева написала, что ей понравился рисунок и поздравления. Елизавета Вторая похвалила девочку за знание английского и интерес к Великобритании. Также в письме была фотография королевы с принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским. 


Школьница поделилась, что на изучение английского языка её вдохновил фильм «Дом странных детей миссис Перегрин».  


В школе у Вики по английскому твёрдая пятерка за четверть, она учит язык со второго класса. Дома она читает книжки на английском (сейчас —  роман Джоджо Мойеса «После тебя»), переводит статьи, следит за жизнью звёзд в интернете на иностранных сайтах. После 11-го класса Вика хотела бы поехать учиться в Великобританию. 


Новосибирские школьники не стесняются писать письма не только Елизавете Второй, но и Владимиру Путину. НГС.НОВОСТИ раньше рассказывали, как 12-летний Максим Чернов из Татарского района Новосибирской области написал письмо президенту и попросил подарить ему компьютер. Подарок не заставил себя долго ждать. 

Ольга Власова
Фото предоставлены Викторией Калоеровой

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