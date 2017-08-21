Дорожники отчитались о ремонте двух трасс под Новосибирском

На трассах убрали трещины в асфальте и укрепили обочины 
На трассах убрали трещины в асфальте и укрепили обочины 

Под Новосибирском дорожники сдали в эксплуатацию отремонтированные участки на двух трассах. 


«Ремонт коснулся дорог Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск – Колывань – Томск. Работы проводились в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги"», — рассказали в «Новосибирскавтодоре». 


На дороге, которая ведёт в Кузбасс, привели в порядок два участка: в Новосибирском (с 29-го по 34-й км) и Тогучинском районах (с 34-го по 41-й км). На трассе укрепили обочины, убрали трещины в асфальте и выровняли его. 


На трассе до Томска новый асфальт положили в Колыванском районе (с отметки 32,6 км до отметки 41,3 км). Также на этих 12 километрах трассы укрепили обочины. 


Ранее аналитики из антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» подсчитали стоимость ремонта, строительства и содержания 1 км дорог в Новосибирске. 


Как оказалось, затраты составляют 6 млн 584,7 тысяч рублей на 1 км дорог. Это меньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, но больше, чем, например, в Барнауле, Омске или Чите. 

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Ольга Власова
Фото Татьяны Фатеевой

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