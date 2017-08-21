В Новосибирске будут собирать беспилотники для фермеров и энергетиков

Беспилотник Colibri S1, разработанный компанией Optiplane Drone Systems
Беспилотник Colibri S1, разработанный компанией Optiplane Drone Systems

В наноцентре «СИГМА.Новосибирск» создано сразу несколько компаний — они будут разрабатывать, производить и продавать беспилотники и сервисы для их применения.


Новые предприятия будет заниматься беспилотными летательными аппаратами и конвертопланами Colibri, которые проектирует компания Optiplane Drone Systems.


«Созданная компания планирует приступить к работе до конца года. На профессиональные беспилотники Optiplane будет конкурентная цена. Мы хотели бы, чтобы их можно было использовать так же выгодно, как беспилотники американской компании DJI — нашего конкурента», — пояснила НГС.НОВОСТИ представитель новосибирского наноцентра Ольга Орлова.


Предполагается, что беспилотники будут использоваться для аэромониторинга в промышленности, в первую очередь в электроэнергетике и сельском хозяйстве.


Кроме того, наноцентр планирует создать компанию-дилера беспилотных летательных аппаратов, уточнили в «СИГМА.Новосибирск». 


Беспилотные летательные аппараты становятся всё более популярными — школа для пилотов квадрокоптеров появилась в Специализированном учебно-научном центре НГУ.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Ольга Власова
Фото предоставлено «СИГМА.Новосибирск»

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