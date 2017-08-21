В Новосибирске будут собирать беспилотники для фермеров и энергетиков
В наноцентре «СИГМА.Новосибирск» создано сразу несколько компаний — они будут разрабатывать, производить и продавать беспилотники и сервисы для их применения.
Новые предприятия будет заниматься беспилотными летательными аппаратами и конвертопланами Colibri, которые проектирует компания Optiplane Drone Systems.
«Созданная компания планирует приступить к работе до конца года. На профессиональные беспилотники Optiplane будет конкурентная цена. Мы хотели бы, чтобы их можно было использовать так же выгодно, как беспилотники американской компании DJI — нашего конкурента», — пояснила НГС.НОВОСТИ представитель новосибирского наноцентра Ольга Орлова.
Предполагается, что беспилотники будут использоваться для аэромониторинга в промышленности, в первую очередь в электроэнергетике и сельском хозяйстве.
Кроме того, наноцентр планирует создать компанию-дилера беспилотных летательных аппаратов, уточнили в «СИГМА.Новосибирск».
Беспилотные летательные аппараты становятся всё более популярными — школа для пилотов квадрокоптеров появилась в Специализированном учебно-научном центре НГУ.
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Ольга Власова
Фото предоставлено «СИГМА.Новосибирск»