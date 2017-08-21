«Было очень грязно»: 16-летний новосибирец выиграл гонку по бездорожью в Чехии

Тимофей Овчаров после гонки
Тимофей Овчаров после гонки

16-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров победил в шестом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в выходные в чешском городе Пршерове.


«Эта трасса — одна из легендарных и старых трасс чемпионата Европы, там есть самый большой трамплин. Он называется "Мамонт", потому что, когда делали трассу, нашли кости мамонта в этом месте. С этого трамплина самые большие полёты — всё зависит от техники пилотирования, но в среднем от 15 до 30 метров летают», — рассказал НГС.НОВОСТИ тренер Тимофея Сергей Курбатов.


После отборочных заездов Тимофей занимал второе место. Финал состоялся 20 августа, и вместе с новосибирцем в заездах участвовали ещё 9 гонщиков. Длина трассы — около 1,5 км, в финале гонщики в возрасте от 12 до 17 лет должны были проехать 7 кругов.


«Тимофей очень хотел, чтобы была грязевая гонка — он это любит и хорошо пилотирует в таких тяжёлых условиях. Можно сказать, нам повезло: дождь прошёл прямо перед нашим заездом, была очень грязная трасса и мы выбрали правильную резину. Тимофей выиграл старт, и у соперников больше не было шансов — с каждым кругом он увеличивал отрыв, а на финише ближайшего соперника обогнал почти на полкруга», — с гордостью говорит Сергей Курбатов.


Багги Тимофея на трассе
Багги Тимофея на трассе


В гонках Тимофей участвует в категории багги, их называют «грунтовая формула» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощность 140 лошадиных сил. Первое, что делает команда Тимофея после заезда, — отмывает багги от грязи.


Тимофей на награждении для зрителей сразу после финиша гонки
Тимофей на награждении для зрителей сразу после финиша гонки


«Мы продолжаем бороться за подиум, сейчас Тимофей сохраняет третью позицию в итоговом чемпионате. Два соперника за победу очень близко по очкам. У нас впереди ещё три этапа: в ближайшие выходные этап в Венгрии, в сентябре — во Франции и Италии», — добавил тренер.


После финиша в Пршерове Тимофей не мог сдержать эмоций — одна из зрительниц гонки сняла на видео, как новосибирец забрался на крышу багги и победно взмахнул руками.



Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в прошлом году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.

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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Сергеем Курбатовым
Видео facebook.com/andrea.giliberti.73

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