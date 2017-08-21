«Было очень грязно»: 16-летний новосибирец выиграл гонку по бездорожью в Чехии

Тимофей Овчаров после гонки

16-летний новосибирский гонщик Тимофей Овчаров победил в шестом этапе чемпионата Европы по автокроссу, который прошёл в выходные в чешском городе Пршерове.





«Эта трасса — одна из легендарных и старых трасс чемпионата Европы, там есть самый большой трамплин. Он называется "Мамонт", потому что, когда делали трассу, нашли кости мамонта в этом месте. С этого трамплина самые большие полёты — всё зависит от техники пилотирования, но в среднем от 15 до 30 метров летают», — рассказал НГС.НОВОСТИ тренер Тимофея Сергей Курбатов.







После отборочных заездов Тимофей занимал второе место. Финал состоялся 20 августа, и вместе с новосибирцем в заездах участвовали ещё 9 гонщиков. Длина трассы — около 1,5 км, в финале гонщики в возрасте от 12 до 17 лет должны были проехать 7 кругов.





«Тимофей очень хотел, чтобы была грязевая гонка — он это любит и хорошо пилотирует в таких тяжёлых условиях. Можно сказать, нам повезло: дождь прошёл прямо перед нашим заездом, была очень грязная трасса и мы выбрали правильную резину. Тимофей выиграл старт, и у соперников больше не было шансов — с каждым кругом он увеличивал отрыв, а на финише ближайшего соперника обогнал почти на полкруга», — с гордостью говорит Сергей Курбатов.







Багги Тимофея на трассе





В гонках Тимофей участвует в категории багги, их называют «грунтовая формула» — это автомобиль, который специально построен для автокросса. У багги полный привод, двигатель объёмом 600 кубических сантиметров и мощность 140 лошадиных сил. Первое, что делает команда Тимофея после заезда, — отмывает багги от грязи.







Тимофей на награждении для зрителей сразу после финиша гонки





«Мы продолжаем бороться за подиум, сейчас Тимофей сохраняет третью позицию в итоговом чемпионате. Два соперника за победу очень близко по очкам. У нас впереди ещё три этапа: в ближайшие выходные этап в Венгрии, в сентябре — во Франции и Италии», — добавил тренер.







После финиша в Пршерове Тимофей не мог сдержать эмоций — одна из зрительниц гонки сняла на видео, как новосибирец забрался на крышу багги и победно взмахнул руками.









Автоспортом Тимофей Овчаров начал заниматься в 2006 году после того, как вместе с отцом впервые сходил на соревнования. В 2015 году Тимофей стал серебряным призером чемпионата Европы по автокроссу во Франции, а в прошлом году победил в первом этапе чемпионата Европы по автокроссу в Германии.