Писатель Игорь Маранин выпустил новую книгу о загадках Новосибирска

Игорь Маранин — историк по образованию
Игорь Маранин — историк по образованию

Новосибирский писатель Игорь Маранин завершил работу над новой книгой — в ней он рассказал о жизни города с 1921-го по 1941 год.


Маранин работал над книгой «Город красного Солнца» в соавторстве с писателем Константином Осеевым в течение трёх лет.


«В этой книге мы рассказали, как рос и развивался город, почему и как он стал столицей Сибири. В книге много иллюстраций, в том числе старых фотографий. Название "Город красного Солнца" — это отсылка к знаменитой утопии "Город Солнца". Мы рассказали в книге в том числе о попытке построения в Новосибирске коммунистической власти», — пояснил Маранин корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


Презентация книги пройдёт в сентябре на ежегодном городском фестивале книги в ГПНТБ СО РАН.


В 2014 году Игорь Маранин выпустил книгу «Город-вестерн» — первую часть цикла под названием «Пять исчезнувших городов». В ней он поведал о малоизвестных страницах истории Новосибирска, например о битве правобережной и левобережной частей города и старинном аквапарке. 


«Город красного Солнца» — это вторая книга цикла, в ней более 400 страниц. Она уже заявлена к участию в межрегиональном конкурсе «Книга года: Сибирь – Евразия-2017». Тираж книги — больше двух тысяч экземпляров. 


Самая знаменитая работа Игоря Маранина — это книга о городских легендах «Мифосибирск». Она увидела свет в 2011 году.

Ольга Власова
Фото Зинаиды Кузнецовой

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