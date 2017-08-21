Люди из стали: восемь новосибирцев завоевали титул Ironman

Виталий Романосов на велоэтапе

Восемь новосибирских спортсменов прошли тяжёлую многочасовую гонку по триатлону Ironman, которая завершилась накануне в датском Копенгагене.







«Ironman — это три последовательных дисциплины, вначале плавание 3,8 км, потом велосипед 180 км и марафон 42 км. Год назад мы поставили перед собой цель вывезти из Новосибирска на этот старт 10 человек. Нашли этих героев, начали они готовиться, но не все они смогли дойти до гонки, только 8 человек смогли отправиться в Копенгаген», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из участников гонки Михаил Козырь.







Всего в Дании собралось 3200 участников из разных стран. Кроме Михаила Козыря за титул «айронмена» боролись новосибирцы Виктор Красноусов, Артём Коваленко, Илья Гаврилович, Виталий Фольц, Тимофей Кондренков, Виталий Романосов, Юрий Малов — их возраст от 25 до 45 лет. Они все спортсмены-любители, занимаются триатлоном в свободное от работы время.







«Все ребята стартанули и успешно финишировали, пять из них принимало участие в гонке в первый раз. У меня дистанция заняла 10 часов и 11 минут, вообще лимит на этих гонках 16 часов. Любой человек, который в течение 16 часов финиширует, становится "железным человеком", его награждают медалью», — пояснил Михаил Козырь.







Сам Козырь начал заниматься триатлоном 10 лет назад. «Тогда я к спорту не имел никакого отношения, был заядлым курильщиком, любил выпить. Потом что-то произошло в моей жизни — начал постепенно бегать в парке, в лесу. Потом пробежал полумарафон, марафон. В 2011 году был первый "айронмен", дальше поехали разные забеги. В этом году был уже третий "айронмен". Кто-то из ребят тренировался два года. Например, Илья Гаврилович до того, как начал заниматься, у него вес был 110 кг. Он понял, что надо что-то менять. Сейчас весит 85 кг, вчера первый раз прошёл "айронмен"», — заметил Козырь.







Тимофей Кондренков, Виктор Красноусов, Юрий Малов, Илья Гаврилович, Артём Коваленко, Виталий Фольц, Михаил Козырь (слева направо)





По итогам этой гонки результаты Михаила Козыря и Виктора Красноусова принесли им разряд кандидата в мастера спорта по триатлону — для этого норматива спортсмены должны преодолеть дистанцию меньше чем за 10 часов 30 минут.







Время Виктора Красноусова составило 10 часов 13 минут. «Гонка прошла хорошо, результат получился хуже запланированного, но я доволен. Самым сложным был велоэтап — дул сильный боковой ветер, временами шёл дождь, из-за дождя очень много спортсменов прокололись и меняли камеры на дистанции. Из новосибирцев никто не прокололся», — рассказал Красноусов.







По его словам, самым сложным в подготовке к гонке было найти время для тренировок. «С утра приходилось просыпаться в пять, чтобы закончить утреннюю тренировку до работы, ведь вечером нужно делать следующую тренировку.





Нужно заранее договориться с семьёй, что полгода ты практически не участвуешь в семейных делах. В выходные — длинные тренировки, в будни — короткие тренировки и работа», — объяснил спортсмен.







Виктор начал заниматься триатлоном около 5 лет назад, до этого он увлекался кросс-кантри — горным велосипедом. «В обычной жизни я работаю инженером в технопарке новосибирского Академгородка, также вместе с Михаилом Козырем мы развиваем школу бега Runners, где помогаем ребятам втянуться в спортивную жизнь. Мы считаем, что циклические виды спорта как нельзя лучше способствуют долголетию и хорошему самочувствию», — добавил Красноусов.







Ещё один спортсмен Виталий Романосов работает директором в телекоммуникационной компании «Авантел». Для него прошедшая гонка, которую он закончил с результатом 11 часов 6 минут, была второй. Триатлоном Романосов занимается 5 лет, а физкультурой — 10 лет.







«В моем случае гонка — это результат прошедшего года. Ironman для меня — это стиль жизни.





Чтобы финишировать на таком соревновании нужно весь год "хорошо себя вести". А лучше — несколько лет, причём подряд.





Хорошо себя вести — это регулярно, шесть раз в неделю заниматься спортом: бегать, плавать, кататься на велосипеде, кататься на лыжах, тренироваться на тренажёрах, ходить на растяжку, много не выпивать, умеренно питаться — одним словом, вести полноценный здоровый образ жизни. Кроме того, быть хорошим примером своим детям и окружающим. Это и есть Ironman, а не сухие цифры прохождения этапов соревнования, понятные только специалистам и сильно зависящие от разных неконтролируемых обстоятельств, например от погоды», — добавил Виталий.







Ironman проводится в разных странах практически каждые выходные, добавил Михаил Козырь. Победители получают право попасть на чемпионат мира, который проходит раз в году на Гавайях. «Триатлон — это затратный вид спорта. Если велосипед — это от 100 тысяч [рублей] и выше, другая экипировка — тоже 100–150 тысяч, плюс сама поездка.





Кроме того, участие в гонке — это платное мероприятие, с каждого участника берётся стартовый взнос 500 евро», — заключил Михаил Козырь.





Лимит времени на гонке «Айронмен» — 16 часов





Восемь спортсменов, проявивших себя в Дании, — не первые новосибирцы, которые получили титул «железный человек» после многочасовой гонки. В прошлом году 36-летний менеджер фармацевтической компании из Новосибирска Вадим Дашков участвовал во французском Ironman. Кроме того, в Новосибирске есть и «железная женщина» — Людмила Воронова, она впервые прошла дистанцию в 2007 году, когда ей было 54 года.