200 голодных хищников: Новосибирск атаковали стаи коршунов

Коршуны в конце лета прилетают на кормёжку к придорожным кафе и свалкам
Коршуны в конце лета прилетают на кормёжку к придорожным кафе и свалкам


Новосибирцы заметили массовое скопление коршунов на свалках и у придорожных кафе — птицы отъедаются перед отлётом к местам зимовки. 


«На мусорках можно встретить от 70 до 200 птиц. Они ищут пищевые отбросы — кости, обрезки, едят больных голубей, крыс», — рассказал НГС.НОВОСТИ орнитолог Алексей Яновский. 


Коршуны отправятся в тёплые края уже совсем скоро — через десять дней. Последних птиц в городе можно будет увидеть не позже 2 сентября, говорит Яновский. Путь хищников в сторону Южной Азии будет пролегать через Казахстан — там они тоже смогут найти себе пропитание на свалках.


«В Индии на местах зимовок тоже много отбросов и помоек, поэтому коршуны безбедно себя чувствуют», — заметил собеседник.


В Новосибирской области коршуны летом стабильно выводят потомство. У них появляется от одного до четырёх птенцов. Молодых птиц родители кормят в основном больной рыбой. В начале июля НГС.НОВОСТИ рассказывали, как дачница возле участка под Новосибирском нашла птенца коршуна. Женщина унесла его в Центр реабилитации хищных птиц.


Первыми из Новосибирска на зимовку улетели стрижи — по данным орнитологов, они покинули город 6 августа.

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Ольга Власова
Фото Алексея Яновского

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