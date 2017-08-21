Десятки домов в трёх районах Новосибирска остались без горячей воды

Несколько десятков домов остались без горячей воды до пятницы, 25 августа
Несколько десятков домов остались без горячей воды до пятницы, 25 августа

Сегодня, 21 августа, в Новосибирске несколько десятков домов в районе станций метро «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» остались без горячей воды на четыре дня. 


В зону отключений попали 79 жилых домов на улицах на улицах Фрунзе, Кошурникова, Федосеева, Лежена и других, а также детсады и поликлиники в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска. 


«Отключение горячего водоснабжения на данном участке будет выполнено из-за реконструкции теплотрассы диаметром 1000 мм в целях подключения строящегося здания на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «СИБЭКО».


На этом перекрёстке уже 10 лет идёт строительство дома по адресу улица Кошурникова, 22 — долгострой сдадут в конце 2017 года.


Ожидается, что горячая вода вернётся в дома в 16:00 в пятницу, 25 августа. 

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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