Десятки домов в трёх районах Новосибирска остались без горячей воды

Несколько десятков домов остались без горячей воды до пятницы, 25 августа

Сегодня, 21 августа, в Новосибирске несколько десятков домов в районе станций метро «Берёзовая роща» и «Золотая Нива» остались без горячей воды на четыре дня.





В зону отключений попали 79 жилых домов на улицах на улицах Фрунзе, Кошурникова, Федосеева, Лежена и других, а также детсады и поликлиники в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска.







«Отключение горячего водоснабжения на данном участке будет выполнено из-за реконструкции теплотрассы диаметром 1000 мм в целях подключения строящегося здания на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в компании «СИБЭКО».







На этом перекрёстке уже 10 лет идёт строительство дома по адресу улица Кошурникова, 22 — долгострой сдадут в конце 2017 года.







Ожидается, что горячая вода вернётся в дома в 16:00 в пятницу, 25 августа.