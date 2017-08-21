«Они так кричали»: иномарка сбила женщину с ребёнком на остановке

ДТП случилось около 13:20 в Первомайском районе Новосибирска
ДТП случилось около 13:20 в Первомайском районе Новосибирска

В Первомайском районе иномарка вылетела на остановку «Жилмассив Весенний» — врачи увезли двух человек в больницу. 


ДТП случилось около 13:20. Автомобиль KIA столкнулся с грузовиком Isuzu. После удара легковушка въехала на тротуар рядом с остановкой, где стояли люди, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте». 


Слева от остановки находится цветочный павильон. Его продавец рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что KIA остановилась буквально в 10–20 см от него. По словам очевидца, на остановке в момент аварии было восемь человек — шестеро взрослых и двое детей. 



«Увезли в больницу молоденькую девочку — у неё [пострадали] плечо и рука, ребра. Ещё одну женщину увезли в реанимобиле, это её мама. У неё травма головы — была видна шишка. У остальных, кто был на остановке, — шок, потрясение. Они так кричали. Остались все живы, потому что машина снесла остановочный столб — если бы столб не снёс, то точно бы люди пострадали», — рассказали в цветочном павильоне. 


В отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска сообщили, что этой аварии в сводке пока нет. 


Похожая авария случилась на улице Петухова в мае поздно вечером. Тогда Toyota Premio сначала врезалась в две иномарки, а потом отлетела в киоск с шаурмой на остановке. По счастливой случайности тогда никто не пострадал

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Ольга Власова
Фото — стопкадр vk.com/avtospas54rus
Видео vk.com/avtospas54rus

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