Фонтан разломал свежий асфальт на Гусинобродском шоссе

Бригада работников «Горводоканала» на Гусинобродском шоссе
Бригада работников «Горводоканала» на Гусинобродском шоссе

Днём 21 августа на Гусинобродском шоссе в Новосибирске из-под недавно уложенного асфальта пробился фонтан.


Около 10:30 очевидцы в соцсетях сообщили, что на перекрёстке Гусинобродского шоссе и Волочаевской из-под асфальта забил фонтан. После полудня на месте коммунальной аварии корреспондент НГС.НОВОСТИ застал бригаду работников «Горводоканала».


«В канализационном колодце произошёл засор — туда попал асфальт. Сейчас специалисты его оттуда убирают, закончить планируют в ближайшее время», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».


Рабочие перекрыли полосу Гусинобродского шоссе
Рабочие перекрыли полосу Гусинобродского шоссе


Сотрудники «Горводоканала» убирают свежий асфальт с канализационного люка
Сотрудники «Горводоканала» убирают свежий асфальт с канализационного люка


Рабочие перекрыли полосу на Гусинобродском шоссе — около перекрёстка с улицей Волочаевской собралась пробка.



Недавно трубу с холодной водой прорвало в Кировском районе — вода затопила двор пятиэтажки, в некоторых местах из-за потопа начал разрушаться асфальт.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Ксения Евдокимова
Фото и видео Густаво Зырянова

Прочтений: 4719
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено