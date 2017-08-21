Фонтан разломал свежий асфальт на Гусинобродском шоссе

Бригада работников «Горводоканала» на Гусинобродском шоссе

Днём 21 августа на Гусинобродском шоссе в Новосибирске из-под недавно уложенного асфальта пробился фонтан.





Около 10:30 очевидцы в соцсетях сообщили, что на перекрёстке Гусинобродского шоссе и Волочаевской из-под асфальта забил фонтан. После полудня на месте коммунальной аварии корреспондент НГС.НОВОСТИ застал бригаду работников «Горводоканала».





«В канализационном колодце произошёл засор — туда попал асфальт. Сейчас специалисты его оттуда убирают, закончить планируют в ближайшее время», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».





Рабочие перекрыли полосу Гусинобродского шоссе





Сотрудники «Горводоканала» убирают свежий асфальт с канализационного люка





Рабочие перекрыли полосу на Гусинобродском шоссе — около перекрёстка с улицей Волочаевской собралась пробка.









Недавно трубу с холодной водой прорвало в Кировском районе — вода затопила двор пятиэтажки, в некоторых местах из-за потопа начал разрушаться асфальт.