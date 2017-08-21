Кофейни Traveler's Coffee замотали чёрными тряпками

Кофейни сети Traveler's Coffee, принадлежащие новосибирской компании ООО «Трэвэлерс кофе», сняли или задрапировали вывески — теперь на них написан только формат заведения «кофейня».





На месте привычного логотипа над кофейней в «Шарике» теперь белый круг. Фото Стаса Соколова





Торговый знак исчез и из интерьеров заведений, а вместо привычной посуды с логотипом в заведениях используют безымянные бумажные стаканы и стеклянные чашки из ИКЕА, заметил сегодня корреспондент НГС.НОВОСТИ.





Некоторые вывески просто завешаны тёмной тканью. Фото Стаса Соколова





Пойти на этот шаг «Трэвэлерс кофе» заставила угроза судебного преследования со стороны компании ООО «Трэвэлерс кофе Москва», которая решением Росреестра объявлена владельцем торгового знака, пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ юрист Анна Войцехович, представляющая интересы новосибирской компании.







Выпить кофе и поесть в заведениях можно по-прежнему, но на посуде здесь теперь нет никаких опознавательных знаков. Фото Стаса Соколова





«Кофейни будут продолжать работать, но они не будут использовать символику Traveler's Coffee», — сообщила Войцехович.





У ООО «Трэвэлерс кофе» в Новосибирске сейчас восемь собственных заведений (остальные открыты по франчайзингу).







Вывески сохранились только у кофеен, открытых по франчайзингу. Фото Стаса Соколова





Опасения руководства новосибирского «Трэвэлерса» не беспочвенны — весной по заявлению «Трэвэлерс кофе Москва» полиция уже проводила рейд в офисе и на производстве в Новосибирске, требуя, в частности, ареста имущества предприятия.





Появление в Новосибирске целой сети безымянных кофеен можно считать событием редким, но не уникальным — городские магазины, рестораны и банки иногда вынуждены закрывать свои вывески из-за сложностей с их согласованием в мэрии.