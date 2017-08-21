Они отравят реки: пикетчики вышли на улицы против новой свалки в пригороде Новосибирска

Пикет в сквере на улице Орджоникидзе

Два пикета против строительства нового мусорного полигона в пригороде Новосибирска проходят сегодня в центре города — протестующие собрались у здания Росавиации на Красном проспекте, 44 и в сквере около здания на Орджоникидзе, 18.





«Цель пикетов — не допустить строительства полигона и мусоросортировочного комплекса "Раздольное" на приаэродромной территории завода имени Чкалова, потому что размещение свалок в таких местах запрещено по федеральному законодательству», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из организаторов пикета, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.





Специалист в области экологической безопасности, работавший ранее на предприятиях «Север» и «НЭВЗ-Союз», Константин Емельянов отметил, что полигон запланирован в непосредственной близости к городской черте, садовым товариществам и аэродрому завода имени Чкалова — примерно в 12 км по прямой от речного вокзала.







По мнению пикетчиков, новый полигон приведёт к экологической катастрофе





«В Новосибирске утилизируется всего 40 % люминесцентных ламп. То есть вся ртуть окажется на этом полигоне. Соответственно будет отравлена [река] Издревая, будет отравлена Иня и будет отравлена Обь», — пояснил Константин Емельянов.







Серия выступлений против строительства мусорного полигона в пригороде Новосибирска проходит с весны — первая акция на площади Ленина собрала около 600 человек.