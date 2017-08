Известная британская газета сравнила калифорнийские татуировки с новосибирскими

Таблоид сравнил калифорнийских и новосибирских татуировщиков

Известный британский таблоид The Sun опубликовал 20 августа заметку о двух фестивалях татуировки, прошедших одновременно — в Калифорнии и в Новосибирске. Заметка вышла под заголовком «Любители татуировки демонстрируют свои экстремальные наколки на ежегодных фестивалях в Лос-Анджелесе и в России», в оригинале — INC-REDIBLE: Tattoo lovers show off their extreme inkings at annual conventions in LA and Russia.







Автор публикации Натали Киган рассказывает читателям Великобритании сразу о двух тату-фестивалях, прошедших в эти выходные. Она начинает заметку с обзора LA Tattoo Convention, на котором кольщики украшали всех желающих в Лонг-Бич. Калифорнийский фестиваль направлен на «повышение, увеличение и углубление страсти к искусству татуировки», пишет она.





Автор The Sun показала работу татуировщика Блейза Морено из King Blaise Studio — на фото он татуирует девушку по имени Вероника Эйнджел





Затем Киган резко переходит к описанию татуировок, сделанных в Новосибирске. Всего автор опубликовала семь снимков из Сибири, хотя калифорнийских снимков приведено всего три.





Под заголовком «Животный интерес» (Tum-Thing interesting: tum — «пузико», tum-thing — игра слов, сочетание слова «пузико» и «что-то») Киган показала пресс сибирячки и назвала её татуировки «замысловатыми»





Также она показала, как один из посетителей фестиваля в Новосибирске набил себе женщину-кошку, огромный узор во всю спину, а также портрет Честера Беннингтона на плече.





Сибирская татуировка женщины-кошки опубликована в The Sun под игривым заголовком «Супервещь»





Пока что у материала The Sun про татуировки на двух континентах только один комментарий от пользователя poem gate, который задаётся вопросом: «И что, это искусство?» и публикует своё стихотворение о несправедливости жизни.





На выходных НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о Шестом сибирском фестивале татуировки. В ближайшее время подробный фоторепортаж с этого события выйдет на НГС.АФИША.