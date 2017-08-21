Гримёрка, гараж и фасад: театр «Старый дом» отремонтируют к новому сезону

Театр «Старый дом» готовится к новому сезону

Новосибирский театр «Старый дом» получил субсидию в 2 млн рублей на ремонт второго этажа — после этого театр займётся ремонтом фасада.







«Капитальный ремонт помещений, расположенных на втором этаже — это гримёрные комнаты, производственные цеха, кабинеты. Будет замена полов, потолков, перегородок, замена всех дверей», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе театра.





Для этого «Старый дом» объявил о контракте на 2,4 млн рублей. Часть суммы (около 300 тысяч) пойдёт на протекающую кровлю в гараже театра. В нём не только стоят автомобили театра, но и расположен столярный цех, где делают декорации для спектаклей.







В театре рассчитывают, что работы внутри здания закончатся к 10 сентября. Новый сезон начнётся через пять дней после этого — 15 сентября зрители увидят постановку «Перед заходом солнца».







Вскоре «Старый дом» намерен объявить ещё одну закупку — на ремонт фасада.





«Субсидия на это пришла позже: сейчас мы готовим экспертизу и будем начинать, может быть, весь фасад не удастся отремонтировать в этом году», — добавили в пресс-службе.







В 2013 году «Старый дом» привёл в порядок первый этаж — зрительскую зону.







Ремонт второго этажа в театре «Старый дом»





Театр будет готов к 10 сентября



