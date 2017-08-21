Дождались студентов: владельцы квартир около НГУ подняли цены на аренду

Причиной общего роста цен на аренду могут быть дорогие квартиры — в частности, в относительно новых домах на проспекте Академика Коптюга
Причиной общего роста цен на аренду могут быть дорогие квартиры — в частности, в относительно новых домах на проспекте Академика Коптюга

Стоимость аренды квартир в Академгородке к августу почти добралась до расценок центра Новосибирска — с июня владельцы жилья подняли цены на 7,4 %: с 16,3 до 17,5 тысячи рублей в месяц за 1-комнатную квартиру, подсчитали аналитики N1.RU.


«Заметный рост цен на аренду именно в Академгородке к новому учебному году может быть связан с тем, что в этом году среди арендного жилья появилось больше более дорогих предложений, а самые оптимальные варианты к этому времени, как правило, уже разбирают», — говорит руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


Для сравнения: в среднем по Новосибирску квартиру можно снять за 13,9 тысячи рублей в месяц, квартиры возле метро — дороже на 2 тысячи рублей, в центре «однёшка» обойдётся в среднем около 18 тысяч рублей ежемесячно. Дешевле всего снять квартиру можно в Кировском и Первомайском районах: 11,6 и 10,2 тысячи рублей в месяц соответственно.


При этом аналитики отметили, что квартиры, в описании которых владелец указывает близость к вузу, в принципе в среднем дороже на 13 %.


В июле эксперты подсчитали, сколько могут заработать новосибирцы на разнице в цене аренды в разных районах города: в месяц доход может достигать 13 тысяч рублей.

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Лиза Пичугина
Фото Анны Золотовой

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