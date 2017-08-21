Медведев отдал «Ростеху» новосибирское оборонное предприятие

Офис «Салюта» на Красном проспекте, 153
Офис «Салюта» на Красном проспекте, 153

Новосибирское конструкторское бюро «Салют», которое производит оборудование для ракетных войск, перейдёт к государственной корпорации «Ростех».


Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций «Салюта» в собственность госкорпорации.

«Принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для обеспечения безопасности государства объектов и систем», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Особое конструкторское бюро должно перейти в собственность «Ростеха» в течение 10 месяцев.

Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос руководству «Салюта», но ответа ещё не получила.

Справка: АО «Особое конструкторское бюро "Салют"» в Новосибирске существует с 1970 года. Бюро разрабатывает системы технологического контроля бытовой радиоаппаратуры, а с 1984 года работает по гособоронзаказу. ОКБ производит и обслуживает автоматизированные комплексы ракетных войск. Офис компании расположен возле станции метро «Заельцовская». (по данным сайта ОКБ)


Это не первое производство в Новосибирске, которое перешло в собственность «Ростеха»: «дочками» госкорпорации раньше стали КБ «Швабе» и авиаремонтный завод. Инструментальный завод «Сибсельмаш» также был в собственности «Ростеха», но корпорации удалось продать 100 % акций завода в январе прошлого года.

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Мария Шевлягина
Фото Ольги Бурлаковой

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