Медведев отдал «Ростеху» новосибирское оборонное предприятие

Офис «Салюта» на Красном проспекте, 153

Новосибирское конструкторское бюро «Салют», которое производит оборудование для ракетных войск, перейдёт к государственной корпорации «Ростех».





Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче акций «Салюта» в собственность госкорпорации.



«Принятое решение позволит создать замкнутый цикл разработки, внедрения, модернизации, ремонта и поддержания в постоянной боевой готовности стратегически важных для обеспечения безопасности государства объектов и систем», — говорится в сообщении на сайте правительства.



Особое конструкторское бюро должно перейти в собственность «Ростеха» в течение 10 месяцев.



Корреспондент НГС.НОВОСТИ направила запрос руководству «Салюта», но ответа ещё не получила.



Справка: АО «Особое конструкторское бюро "Салют"» в Новосибирске существует с 1970 года. Бюро разрабатывает системы технологического контроля бытовой радиоаппаратуры, а с 1984 года работает по гособоронзаказу. ОКБ производит и обслуживает автоматизированные комплексы ракетных войск. Офис компании расположен возле станции метро «Заельцовская». (по данным сайта ОКБ)







Это не первое производство в Новосибирске, которое перешло в собственность «Ростеха»: «дочками» госкорпорации раньше стали КБ «Швабе» и авиаремонтный завод. Инструментальный завод «Сибсельмаш» также был в собственности «Ростеха», но корпорации удалось продать 100 % акций завода в январе прошлого года.

