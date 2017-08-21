Снова лето: синоптики назвали дату возвращения тепла в Новосибирск

23 и 24 августа осадки прекратятся
23 и 24 августа осадки прекратятся

В Новосибирскую область возвращается летнее тепло: в ближайшие несколько дней воздух прогреется до +29 градусов.


«В ближайшие дни будем находиться в области волновых возмущений на атмосферном фронте, поэтому погода сегодня и завтра ещё не устойчивая с грозовыми дождями и порывистым ветром. А 23 и 24 августа мы рассчитываем на прекращение осадков», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Синоптик отметил, что сейчас в Новосибирскую область идут тёплые воздушные массы из районов среднего Урала, поэтому температурный фон будет повышаться.


В ночные часы температура будет в пределах +7…+14 градусов. Днём сегодня и завтра будет +19…+24 градусов, а 23 и 24 августа температура повысится до +24…+29.


«Постепенно, по два градуса в сутки, будет повышение температуры», — заключил Ренад Ягудин.


Минувшие выходные выдались прохладными и дождливыми, но синоптики не теряли оптимизма и обещали, что на этой неделе в область вернётся летнее тепло.

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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