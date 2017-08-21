Горожане прочесали лес в поисках пропавшей сибирячки

Светлана Буянова пропала 12 августа

20 августа новосибирцы вышли на поиски 50-летней жительницы Новосибирска Светланы Буяновой, которая пропала 12 августа.



«Вчера поиском занималось 15 человек — мы не можем называть районы, в которых проводился поиск, потому что прорабатывали версию следствия. Скажу, что прочёсывали городскую местность и леса. Есть много версий: исчезновение женщины может быть связано как с криминалом, так она и сама могла уйти из дома, хотя раньше она не пропадала», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин.



Как отметил Злобин, в поисках приняли участие поисковики отряда «Маяк» и «Лизы Алерт», а также родственники пропавшей Буяновой.



Как ранее сообщали НГС.НОВОСТИ, Светлана Буянова 10 августа не вышла на работу, а спустя пару дней перестала звонить дочери. Женщина живёт одна в Кировском районе, поэтому ни полиция, ни волонтёры не знают точно, когда и в какой одежде Светлана ушла из дома.





По данным поискового отряда «Маяк», рост Светланы 160 см, волосы тёмно-каштановые, немного ниже плеч, глаза зелёные. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Светланы Буяновой, просят позвонить в полицию по телефону 02, 102 или на номер поискового отряда «Маяк» 8-951-393-0911.





На прошлой неделе под Новосибирском волонтёры нашли тело пропавшего 42-летнего строителя Дмитрия Зубова. За пять дней до этого он вышел с работы и поехал домой, после чего исчез.