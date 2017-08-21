Новосибирский гимнаст получил бронзовую медаль на всемирных соревнованиях в КНР

Даниил Казачков на тренировке
Даниил Казачков на тренировке

Новосибирец Даниил Казачков в составе сборной России по спортивной гимнастике завоевал бронзовую медаль на летней Универсиаде в Тайване.


Сейчас в тайваньском городе Тайбэй проходит 29-я летняя Универсиада. 20 августа там прошло командное многоборье, в котором российские гимнасты завоевали бронзовые медали.


«В командном многоборье российские гимнасты завоевали бронзовые медали. В составе нашей команды призёрами Универсиады стали Алексей Ростов из Владимира, Илья Кибартас из Коврова, Владислав Поляшов и Кирилл Прокопьев из Чебоксар и Даниил Казачков из Новосибирска», — сообщает департамент спорта и физкультуры Новосибирской области.


Гимнасты сборной России набрали 253,150 балла. Победу одержали японцы (260,225 балла), серебряные медали завоевали украинцы (257,900).


Новосибирец Даниил Казачков вместе с Ал­ексеем Ростовым, Иль­ёй Кибартасом, Кирил­лом Прокопьевым и Вл­адиславом Поляшовым стал бронзовым призё­ром летней Универсиа­ды в Тайпее в команд­ном многоборье в сос­таве сборной команды России. Даниил сумел пробиться в два фи­нала на отдельных ви­дах: в вольных упраж­нениях и в упражнении на кольцах. #спорт_нсо #универсиада #спортивнаягимнастика #даниилказачков

Публикация от Пресс-служба ДФКиС НСО/Новости (@sport.nso)


В ближайшие дни Даниил Казачков будет бороться за победу на вольных упражнениях и кольцах.


В прошлом году гимнаст Даниил Казачков завоевал бронзовую медаль в упражнениях на кольцах на этапе мирового вызова в Болгарии, получив оценку 15,133.

Ксения Евдокимова
Фото sportgymrus.ru (1), instagram.com/sport.nso (2)

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