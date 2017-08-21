Подробности аварии на Красном проспекте: пострадали две девушки

BMW X5 врезался в Toyota Corolla и отлетел к тротуару
BMW X5 врезался в Toyota Corolla и отлетел к тротуару

Стали известны подробности аварии 20 августа на перекрестке Красного проспекта и улицы Фрунзе в Новосибирске — там столкнулись четыре машины и пострадали две девушки.


В 18:00 в центре города столкнулись четыре машины: BMW X5, Toyota Corolla, Renault Logan и Toyota Spacio. BMW X5 двигался по Красному проспекту со стороны площади Ленина, Toyota Corolla — по Фрунзе со стороны площади Кондратюка, а Renault и Toyota Spacio ей навстречу.


«На перекресток BMW проехал под красный сигнал светофора и ударил "Тойоту Короллу". От удара "Тойоту" развернуло и отбросило дальше по Красному проспекту, а "БМВ" отлетел в "Рено" и дальше в сторону тротуара. "Рено" по инерции ударил "Тойоту Спасио"», — описали аварию специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В аварии пострадали две пассажирки Toyota Corolla
В аварии пострадали две пассажирки Toyota Corolla


В аварии пострадали две девушки — пассажирки «Тойоты Короллы». Медики осмотрели девушек: у одной из них было сотрясение мозга и рассечена губа, а вторая девушка была в состоянии шока. Обеих пострадавших увезли в больницу на «скорой», рассказали в «Автоспасе».


Вчера свидетелем аварии стал наш корреспондент. Он сообщил, что на месте ДТП работала реанимация, а также заметил, что из-за столкновения на Красном проспекте собралась большая пробка.

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Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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