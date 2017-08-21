Новая авиакомпания запустит рейсы из Новосибирска в Ростов

Рейсы «Новосибирск – Ростов-на-Дону» и обратно запустятся до конца года
Рейсы «Новосибирск – Ростов-на-Дону» и обратно запустятся до конца года

До конца года новая авиакомпания «Азимут» из Ростова-на-Дону запустит рейсы в Новосибирск.


«Начать коммерческую деятельность компания планирует в сентябре из действующего аэропорта Ростова. С 1 декабря перевозчик перебазируется в новую воздушную гавань "Платов" в 25 км от областного центра», — рассказали в авиакомпании.


В этом году «Азимут» планирует начать выполнять рейсы из «Платова» в 13 городов России: Новосибирск, Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург, Омск, Самару, Грозный, Казань и другие города


Выполнять рейсы авиакомпания будет на лайнерах «Сухой Суперджет-100» вместимостью около 100 кресел. Сейчас у «Азимута» есть три таких самолёта, до конца 2018 года парк пополнится ещё восемью лайнерами.


Инициаторы создания авиакомпании — собственник московского авиаузла «Внуково» Виталий Ванцев и экс-функционеры авиакомпании «Якутия» Павел Екжанов и Павел Удод. Первый рейс компания совершит 1 сентября. Программа оснащения авиапредприятия лайнерами отечественного производства субсидируется государством.


Сейчас прямые рейсы из Новосибирск в Ростов-на-Дону и обратно выполняют авиакомпании S7 и «Алроса» — билет в одну сторону на ближайшие даты стоит от 15 тысяч рублей.


Новые рейсы из Новосибирска запускаются часто: например, недавно авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямые рейсы из Новосибирска в Пермь.

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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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