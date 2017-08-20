Новосибирец разбил лицо при падении с лестницы в Октябрьском районе

Новосибирцы обнаружили пожилого мужчину без сознания рядом с остановкой «Белинского»
Новосибирцы обнаружили пожилого мужчину без сознания рядом с остановкой «Белинского»

Вечером 20 августа в Октябрьском районе Новосибирска, на улице Бориса Богаткова, пожилой сибиряк упал с лестницы и потерял сознание.


Инцилент произошел возле остановки «Белинского». «Я ехал на машине, когда увидел, что возле остановки что-то лежит. Подъехал поближе, увидел лежащего мужчину, старше 50 лет. Остановился, перегородил полосу — потому что голова мужчины лежала почти на проезжей части, его могли сбить. 


Я подошёл к нему и понял, что он упал с лестницы — мужчина был без сознания», 


— рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Александр Иванов. 


Как пояснил очевидец, возле этой остановки находится лестница с довольно высокими ступенями — высота лестницы из четырех ступеней составляет около 90 сантиметров.


«Ко мне подошла девушка, которая тоже решила помочь, мы вызвали скорую помощь. Пока ждали врачей, мы аккуратно потормошили мужчину, он постепенно пришёл в себя, говорить не мог. 


Вокруг было очень много крови — он рассёк лоб, подбородок. Кажется, он всем весом обрушился на ливнёвку лицом, оступился наверное, потому что рядом с ним тросточка лежала», 


— пояснил Иванов.


Прибывшие врачи «скорой» спросили мужчину, выпивал ли он сегодня. Травмированный новосибирец сообщил, что немного выпил еще утром, после чего его увезли в ближайшую больницу. 


Жители Новосибирска нередко получают травмы от встречи с различными препятствиями на своём пути. В середине июня новосибирец сделал сальто на велосипеде и разбил лицо на дороге из-за погрузившейся под воду ливнёвки.

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Мария Шевлягина 
Фото Александра Иванова (1,2) 

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