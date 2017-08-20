Массовая авария на левом берегу: три автомобиля столкнулись на важном перекрёстке

Водитель ВАЗ-2106 протаранил Nissan Juke

Вечером 20 августа в Кировском районе Новосибирска произошло стазу два ДТП — столкновения автомобилей произошли один за другим на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Станиславского.







Аварии произошли в 16:30.





«Все участники двигались по Немировича со стороны ул. Троллейная. На перекрёстке со Станиславского Nissan Juke остановился на светофоре, в него влетает ВАЗ-2106, а через несколько секунд в ВАЗ-2106 приехала Honda HR-V»,





— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Затем в ВАЗ-2106 врезалась Honda HR-V





В результате аварии никто не пострадал, пояснили специалисты. Водители «ВАЗа» и Honda HR-V признали свою вину.





Массовые аварии на левом берегу — не редкость. В начале августа водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» на улице Сибиряков-Гвардейцев спровоцировал столкновение сразу трёх иномарок.