Массовая авария на левом берегу: три автомобиля столкнулись на важном перекрёстке
Вечером 20 августа в Кировском районе Новосибирска произошло стазу два ДТП — столкновения автомобилей произошли один за другим на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Станиславского.
Аварии произошли в 16:30.
«Все участники двигались по Немировича со стороны ул. Троллейная. На перекрёстке со Станиславского Nissan Juke остановился на светофоре, в него влетает ВАЗ-2106, а через несколько секунд в ВАЗ-2106 приехала Honda HR-V»,
— рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
В результате аварии никто не пострадал, пояснили специалисты. Водители «ВАЗа» и Honda HR-V признали свою вину.
Массовые аварии на левом берегу — не редкость. В начале августа водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» на улице Сибиряков-Гвардейцев спровоцировал столкновение сразу трёх иномарок.
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Мария Шевлягина
Фото vk.com/avtospas54rus