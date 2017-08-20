Массовая авария на левом берегу: три автомобиля столкнулись на важном перекрёстке

Водитель ВАЗ-2106 протаранил Nissan Juke 
Водитель ВАЗ-2106 протаранил Nissan Juke 

Вечером 20 августа в Кировском районе Новосибирска произошло стазу два ДТП — столкновения автомобилей произошли один за другим на перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Станиславского.


Аварии произошли в 16:30. 


«Все участники двигались по Немировича со стороны ул. Троллейная. На перекрёстке со Станиславского Nissan Juke остановился на светофоре, в него влетает ВАЗ-2106, а через несколько секунд в ВАЗ-2106 приехала Honda HR-V»,


 — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Затем в ВАЗ-2106 врезалась Honda HR-V
Затем в ВАЗ-2106 врезалась Honda HR-V


В результате аварии никто не пострадал, пояснили специалисты. Водители «ВАЗа» и Honda HR-V признали свою вину.


Массовые аварии на левом берегу — не редкость. В начале августа водитель автомобиля «Ниссан Скайлайн» на улице Сибиряков-Гвардейцев спровоцировал столкновение сразу трёх иномарок.

В нашем Instagram уже больше 18 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Мария Шевлягина 
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 3008
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено