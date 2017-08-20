На улице Красный Факел появился столб едкого дыма

В Первомайском районе Новосибирска загорелась баня — спасатели около часа тушили пожар

Вечером 20 августа в частном секторе Первомайского района Новосибирска загорелась деревянная постройка — на запах едкого дыма собрались соседи.







Пожар произошёл возле дома по улице Красный Факел, 38. «Около 18 часов вечера загорелась баня у соседей, она сделана из бруса и обшита чем-то, мы вышли посмотреть, что это за едкий запах. В итоге выгорела баня, помимо этого, оплавилась крыша жилого дома, стоящего рядом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец пожара Александр Жуков.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, сообщение о пожаре поступило в 18:10, спустя пару минут спасатели были на месте — на тушение выехало 2 автоцистерны и 6 пожарных. Полностью огонь удалось потушить только в 19:23. «Около 10 минут понадобилось на локализацию пожара, потом спасатели занимались разбором и проливкой конструкции», — рассказали в пресс-службе.





В результате пожара пострадал хозяин дома — он порезал голову и получил ожоги, не представляющие угрозу жизни. Мужчина отказался от госпитализации.





Пару дней назад в Новосибирске выгорела другая баня — поздно ночью 16 августа во дворе в Железнодорожном районе Новосибирска сгорела сауна «Абба». Как рассказали НГС очевидцы, посетители сауны выскочили из горящего здания полуголыми.