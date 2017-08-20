Красный проспект встал в длинной пробке из-за ДТП

Авария произошла около 18:20 вечера

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе столкнулись BMW X5 и Toyota Corolla.







ДТП произошло сегодня, 20 августа, в 18:20.





«Немецкий кроссовер протаранил японский седан. На место приехала реанимация», — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места происшествия.







На месте аварии собралась пробка





По данным Яндекс.Пробок на 18:30, на Красном проспекте затруднено движение. Скорость потока упала до 5 км/ч на участке от метро «Площадь Ленина» до остановки «Муниципальный банк». Улица Фрунзе «встала» от пересечения с улицей Мичурина.





Ещё одно ДТП сегодня произошло под Новосибирском на трассе в сторону Ордынки. Водитель BMW попытался обогнать три автомобиля и устроил массовую аварию.