Красный проспект встал в длинной пробке из-за ДТП

Авария произошла около 18:20 вечера
Авария произошла около 18:20 вечера

На перекрёстке Красного проспекта и улицы Фрунзе столкнулись BMW X5 и Toyota Corolla. 


ДТП произошло сегодня, 20 августа, в 18:20. 


«Немецкий кроссовер протаранил японский седан. На место приехала реанимация», — сообщает корреспондент НГС.НОВОСТИ с места происшествия. 


На месте аварии собралась пробка 
На месте аварии собралась пробка 


По данным Яндекс.Пробок на 18:30, на Красном проспекте затруднено движение. Скорость потока упала до 5 км/ч на участке от метро «Площадь Ленина» до остановки «Муниципальный банк». Улица Фрунзе «встала» от пересечения с улицей Мичурина. 


Ещё одно ДТП сегодня произошло под Новосибирском на трассе в сторону Ордынки. Водитель BMW попытался обогнать три автомобиля и устроил массовую аварию

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Ольга Власова
Фото Дмитрия Косенко

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