Десятки собак сфотографировались с новосибирцами в Первомайском сквере





Новосибирцы могли сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей

Собаки, кошки, крыса и белый кролик стали участниками благотворительной летней фотосессии сегодня, 20 августа, в Первомайском сквере.







Десятки животных фотографировались с горожанами с 12 до 18 часов. Сделать снимок можно было всего за сто рублей. Новосибирцы тут же делились фотографиями в Instagram.

Сегодня в Первомайском сквере Благотворительная фотосессия "Доброе сердце" ❤️ сфоткайтесь с собаками и все денежки пойдут на содержание бездомных собакулей #собачьямать #матьперемать Публикация от Анна 🍀 Овсянникова (Ульянова) (@anna_ovsyannikova_270187) Авг 20 2017 в 12:04 PDT

Благотворительную фотосессию организовала организация защиты животных «Хочу жить».







Деньги, отданные новосибирцами за фотографии, волонтёры направят на покупку кормов, вакцин, оплату передержек, лечение и стерилизацию бездомных кошек и собак.

Уставшая жопка 😘😘😘 #немецкаяовчарка #благотворительность #фотосессия Публикация от Tanusha Ponomareva (@dogsinblog) Авг 20 2017 в 1:23 PDT

На фотосессии сегодня были вельш корги пемброк Кинг, несколько сибирских хаски, мейн-кун Киара, лисий кролик Митя, бультерьер Мира, афганская борзая Бенч, английский бульдог Мартин, немецкая овчарка Брандтвальд Барселона, несколько далматинов и колли.

Ждем в Первомайском на благотворительной фотоссесии 🐶🐶🐶 Публикация от Yulia (@yulia_anohina) Авг 19 2017 в 10:57 PDT

Фотосессия «Доброе сердце» проходит в Новосибирске не в первый раз. Весной десятки животных тоже на несколько часов стали моделями и сфотографировались с новосибирцами на аватарки.



