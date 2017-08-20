Десятки собак сфотографировались с новосибирцами в Первомайском сквере
Собаки, кошки, крыса и белый кролик стали участниками благотворительной летней фотосессии сегодня, 20 августа, в Первомайском сквере.
Десятки животных фотографировались с горожанами с 12 до 18 часов. Сделать снимок можно было всего за сто рублей. Новосибирцы тут же делились фотографиями в Instagram.
Благотворительную фотосессию организовала организация защиты животных «Хочу жить».
Деньги, отданные новосибирцами за фотографии, волонтёры направят на покупку кормов, вакцин, оплату передержек, лечение и стерилизацию бездомных кошек и собак.
На фотосессии сегодня были вельш корги пемброк Кинг, несколько сибирских хаски, мейн-кун Киара, лисий кролик Митя, бультерьер Мира, афганская борзая Бенч, английский бульдог Мартин, немецкая овчарка Брандтвальд Барселона, несколько далматинов и колли.
Фотосессия «Доброе сердце» проходит в Новосибирске не в первый раз. Весной десятки животных тоже на несколько часов стали моделями и сфотографировались с новосибирцами на аватарки.
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Ольга Власова
Фото instagram.com: dogsinblog (1, 3), anna_ovsyannikova_270187 (2), yulia_anohina(4), icegulliver (5)