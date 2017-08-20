Десятки собак сфотографировались с новосибирцами в Первомайском сквере


Новосибирцы могли сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей 
Новосибирцы могли сфотографироваться с понравившейся собакой за сто рублей 

Собаки, кошки, крыса и белый кролик стали участниками благотворительной летней фотосессии сегодня, 20 августа, в Первомайском сквере. 


Десятки животных фотографировались с горожанами с 12 до 18 часов. Сделать снимок можно было всего за сто рублей. Новосибирцы тут же делились фотографиями в Instagram. 

Благотворительную фотосессию организовала организация защиты животных «Хочу жить». 


Деньги, отданные новосибирцами за фотографии, волонтёры направят на покупку кормов, вакцин, оплату передержек, лечение и стерилизацию бездомных кошек и собак. 

На фотосессии сегодня были вельш корги пемброк Кинг, несколько сибирских хаски, мейн-кун Киара, лисий кролик Митя, бультерьер Мира, афганская борзая Бенч, английский бульдог Мартин, немецкая овчарка Брандтвальд Барселона, несколько далматинов и колли. 

Ждем в Первомайском на благотворительной фотоссесии 🐶🐶🐶

Публикация от Yulia (@yulia_anohina)

Фотосессия «Доброе сердце» проходит в Новосибирске не в первый раз. Весной десятки животных тоже на несколько часов стали моделями и сфотографировались с новосибирцами на аватарки. 


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Ольга Власова
Фото instagram.com: dogsinblog (1, 3), anna_ovsyannikova_270187 (2), yulia_anohina(4), icegulliver (5)

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